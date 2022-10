Caratterizzata dalla classica colorazione "Carmine" della Air Jordan VI, la Air Jordan I High è dotata di suola semitrasparente e classica intersuola bianca con blocchi di colore bianco, nero e rosso Carmine in un motivo che richiama quello originale. Il nuovo look rende omaggio alla Air Jordan da cui tutto ha avuto inizio e in particolare alla stagione 1990-1991, che vide MJ conquistare il suo primo titolo.