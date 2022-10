Sul parquet non si era mai visto nulla di simile alla scarpa Air Jordan I sin dal suo debutto nel 1985. Realizzato con i migliori materiali dell'epoca, questo design rivoluzionario si trasformò in un grande classico quando la linea Air Jordan raggiunse l'apice del successo. Oggi, dopo oltre trent'anni trascorsi a sperimentare colori e materiali diversi, le originali "Anti-Gravity Machines" tornano alla ribalta con una versione reinterpretata interamente in Flyknit. Questo modello leggero e flessibile viene rivisitato con dettagli in pelle di maiale e resta fedele all'originale, grazie all'ammortizzazione Nike Air, al collare dal taglio alto e al motivo color-block nelle tonalità OG royal e nera.