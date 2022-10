Nel 1985, Air Jordan I è stata creata con i materiali migliori e più innovativi dell'epoca. Questa icona è rimasta salda nella storia delle scarpe, anche se la linea Air Jordan ha continuato a evolversi e a crescere a partire da queste basi. Oggi, a trent'anni di distanza, Air Jordan I è stata creata rispettando gli standard attuali, con una struttura interamente in Nike Flyknit e la classica ammortizzazione Nike Air. Per rendere omaggio alla tradizione di Air Jordan I, il nuovo design comprende uno Swoosh e una linguetta in pelle premium e il brand Nike Air sulla linguetta e nel sottopiede.