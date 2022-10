131,00 €

Dietro Maison Château Rouge, il brand parigino di moda lifestyle, si cela Youssuf Fofana, un giovane designer che mette in risalto il dinamismo e la ricchezza della diaspora africana contemporanea a Parigi. Il contributo di Fofana alla serie "Fearless" di Air Jordan I Mid è un ulteriore apporto alla moda afrocentrica del 18° arrondissement, cuore della cultura street della capitale francese.



Air Jordan I Mid Fearless di Fofana presenta un design complesso, composto da intricati motivi impressi sulla tomaia. Gli iconici blocchi di colore di AJI vengono alleggeriti dalla colorway blu e vaniglia chiaro della tomaia che stempera la vivacità dello Swoosh color cannella. La punta di diamante di questa collaborazione sono i punti rossi cuciti a mano sulla linguetta e sul tallone, uno dei segni distintivi di Fofana, che incorporano le sue radici culturali richiamandosi alle tecniche della cesteria e all'arte popolare. In linea con il resto della serie Fearless di Air Jordan, questa versione rimane fedele al modello originale con il brand Nike Air sulla linguetta e un logo Jordan Wings in primo piano sul collare alla caviglia.