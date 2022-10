131,00 €

Realizzata in collaborazione con l'artista di Los Angeles Blue the Great, questa AJI è un'ode al suo amore per i colori primari, presenti su una tomaia in pelle scamosciata e velluto accompagnati dalla sua firma da artista, BTG, sul tallone. Blue the Great ha iniziato la sua carriera artistica alle scuole superiori, periodo in cui dipingeva a mano le sneakers dei suoi amici, dimostrando di aver già usato AJI come tela in passato, sebbene mai come ora.



Proprio come nelle sue opere, ogni colore primario influenza quello vicino per far risaltare il proprio impatto visivo. Gli strati esterni in pelle scamosciata rossi, neri e bianchi di questa AJI in edizione speciale creano uno schema di blocchi di colore familiare e al tempo stesso unico per gli appassionati di AJI. Ciò che rende speciale questa sneaker è la particolare combinazione di strati esterni in pelle scamosciata Royal Blue, Golden Yelow e verde che stupirà chiunque si fermi a guardarla. I sei colori perfettamente posizionati di questa AJI si uniscono armoniosamente per dare vita a un design logico.