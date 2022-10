In origine un modello da trail running degli anni '90, Air Humara Premium ritorna in una versione per la città. Il mix di grigio e verde militare sulla tomaia in tessuto richiamano quel look campestre, nonostante il profilo più elegante si adatti meglio all'ambito urbano. Il sistema di allaccio rapido ti consente di indossare la scarpa in un attimo, mentre l'ammortizzazione Nike Zoom Air sull'avampiede offre quella reattività fulminea che piaceva tanto ai runner. Completano il design l'unità Air incapsulata nel tallone e il motivo di trazione aggressivo.