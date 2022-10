La scarpa da trail running anni '90 ritorna per la città. Air Humara Premium ripropone l'unità Nike Zoom Air sull'avampiede, offrendo la reattività fulminea e la suola aggressiva che piacevano tanto ai runner. L'unità Air incapsulata nel tallone amplia la portata dell'ammortizzazione, mentre il sistema di allaccio rapido ti consente di indossare la scarpa in un attimo. La tomaia in tessuto nero con sprazzi di colore si adatta a qualsiasi look, ovunque.