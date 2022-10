Quasi due anni dopo il suo "terrificante" lancio, avvenuto nel 2018, Air Force 1 Skeleton risorge dalla tomba appena in tempo per Halloween. Questo modello cult torna in una forma familiare, anche se questa volta il design sfoggia sfumature di Starfish Orange e nero ispirate alle zucche. La grafica scheletrica copre ancora la maggior parte della tomaia, mentre le immagini abbinate si estendono fino alla suola interna della scarpa. Ispirandosi alle celebri zucche di Halloween, il materiale fluorescente sull'intersuola e sulla suola dona un'ulteriore aura luminosa al design. Aggiungi questa scarpa da brividi al tuo guardaroba autunnale prima che torni nel mondo dei fantasmi.