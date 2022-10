AIR FORCE 1 PREMIUM

CLOT

202,00 €

Trentasei anni fa, Air Force 1 rivoluzionò le regole del gioco, sia per i professionisti che per i principianti, in qualità di prima scarpa da basket con ammortizzazione Nike Air. Nel 2009, molto tempo dopo essere diventata il classico dello stile street che conosciamo oggi, Nike ha collaborato con il marchio CLOT di Hong Kong per creare un'edizione leggendaria della scarpa. Il motivo sulla tomaia in seta decorata simboleggiava i valori della tradizione cinese, fortuna e prosperità, mentre il rosso all-over della scarpa spiccava tra la folla. Air Force 1 Premium "CLOT" è una rivisitazione della collaborazione originale, questa volta in bianco.