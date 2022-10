Come già accaduto per la London Dunk, il team SB decise di anticipare lo show White Dunk scegliendo New York come ultima tappa e progettando una scarpa da presentare all'apertura dell'evento. Questa volta, il team decise di coinvolgere Jeff Ng, il proprietario di Staple Design e Reed Space. Un po' come il Tamigi è per Londra, Jeff pensò che un piccione sarebbe stato il simbolo più rappresentativo di New York. La Grande Mela non ospitò l'ultima tappa dello show White Dunk, ma quando Jeff mise in saldo le sue scarpe presso il Reed Space, nel 2005, l'attesa dei consumatori in coda finì in rissa. La polizia si presentò sul posto, il New York Post si occupò della vicenda e finalmente la passione per SB Dunk conquistò il grande pubblico. Per scoprire di più sulla lunga tradizione della SB Dunk, visita la pagina nike.com/sbdunk.