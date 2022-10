Chris Reed, secondo PLM di Nike SB, era nato in California. SB era da poco sbarcata a Oregon, New York, Parigi, Tokyo e Londra e Chris decise che era giunto il momento di dare un po' di prestigio anche allo stato in cui era nato. Poiché molti altri membri dello staff SB erano nati e cresciuti in California, il suo progetto ebbe pieno appoggio nel 2004.