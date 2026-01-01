NSP Rishon West (Partnered)

NSP Rishon West (Partnered)

Open • Closes at 21.30

5TH YALDEY TEHERAN ST

RISHON LE-ZION

TEHERAN, Central, 7565841, IL

03-6754226

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Store Hours

Sun - Sat: 09.30 - 21.30

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