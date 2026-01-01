Back to SearchNSP Rishon West (Partnered)Open • Closes at 21.305TH YALDEY TEHERAN STRISHON LE-ZIONTEHERAN, Central, 7565841, IL03-6754226Get DirectionsStore HoursSun - Sat: 09.30 - 21.30Nearby StoresStore DirectoryNSP Naharia (Partnered)Ben Zhvi 1Arena MallNAHARIYA, Northern, 22100, ILOpen • Closes at 21.30Nike Store Kiryon (Partnered)192 Derech Acko st.KiryonHAIFA, Haifa, 2723206, ILOpen • Closes at 22.00Nike Clearance Store KrayotBig KrayotHa'Histadrut Ave 248Haifa, Haifa, 2629710, ILOpen • Closes at 21.30