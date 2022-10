Múlt évben a Nike meghívta a helyieket New Yorkban, Londonban, Párizsban, Szöulban, Sanghajban és Tokióban, hogy tervezzék meg saját Nike Air Max cipőjüket, amelyet a közösségük egyedisége ihletett. Ezekből az „On Air” műhelyekből 18 döntőst választottak a terveik kreatív kivitelezése alapján. A közönség ezután hat győztest szavazott meg, városonként egyet, amelyben Gabrielle “Gaby” Serrano is szerepelt New Yorkból.