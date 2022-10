A többi „On Air” győzteshez hasonlóan Takuman is azt akarta, hogy a cipő tükrözze az embereket, akik különlegessé teszik a várost. „Olyan sok ember él Tokióban” – mondja. „Rájöttem, hogy Tokió maga is labirintus, nem csak a vonathálózat. A szenvedély hozott ebbe a városba, és azt szeretném, hogy mások is tudják, hogy ez egy elérhető álom.”