AIR MAX 1/97 SW TD

A GYŰJTŐK ÁLMA

100,00 EUR

Sean Wotherspoon, aki a világelsők között van a vintage cipők és ruhák gyűjtése terén, megalkotta az Air Max 1/97 SW modellt a 2017-es Vote Forward versenyre, amelyet meg is nyert. A szavazók által jóváhagyott dizájn ihletet merít Sean rajongásából a '80-as évek kultúrája iránt, miközben megidézi a vintage bársonysapkákat, két otthonát, Virginia államot és Los Angelest, valamint a kedvenc sportcipői közül kettőt, az Air Max 1-et és az Air Max 97-et. Az Air Max 1/97 SW cipő, amelyet Sean eredetileg a fiának Nash-nek szánt ajándékba, most babaméretekben is kapható lesz.