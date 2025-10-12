Nike Charge Kids' Football Shinguards

Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Keep the game fun, but keep it safe. This design features a hard shell for low-profile coverage and a foam back for comfort.
Nike Charge
Keep the game fun, but keep it safe. This design features a hard shell for low-profile coverage and a foam back for comfort.
Standard delivery costs €5 for non-Nike Members under €99 and Nike Members under €50.
Free 30‑day returns, some exclusions apply.
4.6 stars
Top
Melanie524093458
Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich
Rowe84
Perfect for younger kids, good protection and comfort?
Top, gerne wieder
Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8
Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.
Nike Charge