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Nike Charge Kids' Football Shinguards - Black/Black/White

Nike Charge

Kids' Football Shinguards

24,99 €
Black/Black/White
White/Black/Black
Orange Pulse/Black/Royal Pulse

Keep the game fun, but keep it safe. This design features a hard shell for low-profile coverage and a foam back for comfort.


  • Colour Shown: Black/Black/White
  • Style: DX4610-010

Nike Charge

24,99 €

Keep the game fun, but keep it safe. This design features a hard shell for low-profile coverage and a foam back for comfort.

Product Details

  • 43% polypropylene (PP)/33% ethylene-vinyl acetate (EVA)/17% polyester/7% rubber
  • Hand wash
  • Imported
  • Colour Shown: Black/Black/White
  • Style: DX4610-010

Delivery & Returns

Standard delivery costs €5 for non-Nike Members under €99 and Nike Members under €50.

Free 30‑day returns, some exclusions apply.

Reviews (8)

4.6 stars

  • Top

    Melanie524093458

    Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich

  • Rowe84

    Perfect for younger kids, good protection and comfort?

  • Top, gerne wieder

    Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8

    Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.

Nike Charge Kids' Football Shinguards

Nike Charge

24,99 €

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