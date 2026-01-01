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Nike Clearance Store - Tempe
Arizona Mills Mall
5000 S Arizona Mills Circle STE 240
Tempe, AZ, 85282-6420, US
Closed • Opens at 10:00
Nike Clearance Store - Tucson
5325 S. Calle Santa Cruz
Tucson, AZ, 85714-3963, US
Closed • Opens at 10:00
Nike Factory Store - Chandler
Phoenix Premium Outlets
4976 Premium Outlets Way #800
Chandler, AZ, 85226-5518, US
Closed • Opens at 10:00
Nike Factory Store - Desert Ridge
21001 N Tatum Blvd Ste 38-1330
Phoenix, AZ, 85050-5216, US
Closed • Opens at 11:00
Nike Factory Store - Glendale
Tanger Outlet Center - Westgate
6800 N 95th Ave Suite 590
Glendale, AZ, 85305-6813, US
Closed • Opens at 10:00
Nike Factory Store - Marana
Tucson Premium Outlets
6401 W Marana Center Blvd. STE 522
Tucson, AZ, 85742-8545, US
Closed • Opens at 10:00
Nike Factory Store - Phoenix
Outlets at Anthem
4250 W Anthem Way., Suite 375
Phoenix, AZ, 85086-0415, US
Closed • Opens at 10:00
Nike Factory Store - Tempe Marketplace
2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253
Tempe, AZ, 85288-5181, US
Closed • Opens at 11:00