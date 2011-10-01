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NIKE石家庄奥体换季优惠店

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石家庄正定新区北河大道397号

砂之船（石家庄）奥莱B-1-10/11/12/13和B-2-09/10/11/1

shijiazhuang, 河北省, 050899, CN

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NIKE石家庄青龙山换季优惠店

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鹿泉区铜冶镇青龙山大道88号

石家庄, 河北省, 050222, CN

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河北省廊坊市廊坊市广阳区新华路明珠大厦 BEACON-L2 EXT

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河北省廊坊市广阳区新华路43号明珠大厦四楼耐克

廊坊市, 河北省, 065099, CN

Open • Closes at 21:00
河北省秦皇岛市海港区世纪港湾BEACON L2 EXTENDED

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河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街世纪港湾C馆一楼耐克

秦皇岛市, 河北省, 066001, CN

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河北省秦皇岛市秦皇岛世纪港湾一期KICKS LOUNGE-SIS

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河北省秦皇岛市海港区秦皇东大街世纪港湾一楼B座耐克KL

秦皇岛市, 河北省, 066001, CN

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