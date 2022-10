La diseñadora afincada en Londres Martine Rose fusiona la moda con el deporte y combina la ropa de etiqueta clásica con el look renovado de Nike Shox. El diseño nace del sueño de conseguir que la ropa para el fútbol sea importante, sofisticada y contemporánea, por eso fusiona aspectos opuestos para ir más allá de los límites. Son el claro ejemplo de unos zapatos de vestir con el look rápido de unas botas de fútbol. Martine Rose presenta las Nike Shox MR4 y le ofrece su magia a la icónica tecnología Shox ahora que se desarrolla el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA 2022. Se han elevado las columnas para conseguir el talón y también se ha alargado la bota y esculpido la puntera para conseguir un look más llamativo acorde con su lenguaje de diseño visionario y su mentalidad optimista e inclusiva. Además, la elegante piel sintética, que cuenta con acolchado en relieve y el brillo perfecto, el estilo y el color se inspiran abiertamente en el mundo del fútbol. Por otro lado, el diseño tipo mules fácil de poner mejora la sensación en los pies. El resultado es un look para triunfar de estilo rebelde y revolucionario

SKU: DQ2401-001