109,99 €

Recientemente hemos podido ver diferentes reediciones de las Dunk para conmemorar varias causas. Esta edición ecléctica amplía ese legado mediante la incorporación de elementos visuales divergentes para rendir homenaje a los materiales duraderos y su papel en la innovación histórica de Nike. Los estampados del diseño son un guiño a los orígenes de Blue Ribbon Sports, así como a los sacos de café y arroz industriales que a menudo se reutilizan en los mercados urbanos con una amplia variedad de finalidades.

La lengüeta incluye un pequeño compartimento con cremallera que representa el almacenamiento reutilizable de comestibles. Además, el modelo cuenta con una etiqueta rediseñada que recuerda a los apartados de información nutricional de los alimentos. Por último, las zapatillas vienen con una bolsa de la compra con la sencilla frase: "Thank You For Caring!" ("Gracias por preocuparte").