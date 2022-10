109,99 €

Aunque en un principio se crearon para la cancha de baloncesto, las Dunk acabaron adueñándose de las calles. El resto ya es historia. Más de 35 años después de su debut, este modelo sigue ofreciendo el mismo estilo llamativo y desafiante, y continúa siendo uno de los looks más buscados entre las crews, dentro y fuera de la cancha.

Ahora, las originales del baloncesto universitario regresan con un diseño Color Block ideal para la temporada y otros elementos premium. Es verdad que no están hechas con ningún fruto, pero nos recuerdan a los días de otoño en los que las hojas nos rodean por donde vayamos. Además, disfrutarás al máximo combinándolas con tus looks favoritos.