FPAR entiende las prendas, como sus camisetas, como un medio de comunicación y servirse de ellos es una de las formas expresar su creatividad. Este enfoque queda patente a través de los detalles de las FPAR Dunk. Los mensajes "Don't follow me" (no me sigas) de la zapatilla izquierda y "I'm lost too" (yo tampoco me encuentro) de la derecha aparecen en el Swoosh, mientras la parte posterior de la lengüeta revela la frase "Trust No One" (no confíes en nadie). Estas palabras reflejan la filosofía de Nishiyama de que "nadie te dice cuál es tu camino. Solo tú averiguas a dónde quieres ir y, cuando lo haces, encuentras tu propio rumbo. Como todos". Es posible que esta perspectiva no solo represente sus propios valores, sino los de todos los skaters del mundo.