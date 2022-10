Las Air VaporMax Plus "BE TRUE" suman dos iconos de Nike a la causa LGBTQ y a la celebración del Orgullo: las Air Max Plus y las Air VaporMax. El diseño está repleto de llamativos símbolos del Orgullo, como la suela exterior inspirada en la bandera del arcoíris, los colores rosa y lavanda, y el emblema del triángulo. Además, la inscripción BETRUE atrae toda la atención desde la plantilla.