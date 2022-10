Muchas de las cosas que estaban de moda en 1991 no han envejecido muy bien, como los pantalones de paracaidista o los cortes de pelo a tazón. Sin embargo, las Air Span II han superado con creces la prueba del tiempo. Con un innegable look noventero, las Air Span II te ofrecen un estilo atemporal que da un salto de 27 años para seguir siendo tan relevante como siempre. Su parte superior de malla proporciona una comodidad transpirable al tiempo que la planta del pie con Air encapsulado y la amortiguación de espuma suavizan la pisada. Las Air Span II regresan con detalles en polvo y rojo solar sobre negro para demostrar que este fantástico look sigue siendo igual de impactante en cualquier década.