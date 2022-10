¿Ves doble? No te preocupes, tus ojos no te están jugando una mala pasada. Este modelo incorpora la parte superior de las 97 y la unidad visible de las Air Max Plus para añadir otro fascinante perfil a esta franquicia de zapatillas que no teme combinar diferentes elementos y llevar más allá la creatividad. Ahora disponibles en una elegante combinación de colores en esmeralda y marrón verdoso.