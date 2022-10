Las Air Max 720 se diseñaron para marcar la diferencia. Ahora, en esta colaboración con Jun Takahashi de UNDERCOVER, las llevamos más allá para desafiar el statu quo. Las primeras Air Max se lanzaron en 1987 como modelo de alto rendimiento para running. Por su parte, las Air Max 720 toman un rumbo diferente, ya que llevan y amplían la tecnología Max Air para crear un estilo para el día a día. Además, la suela es 6 mm más alta y presenta una unidad Air completa y visible. Con las 720, disfrutarás de una comodidad sin precedentes durante todo el día.



Dado el revuelo causado por la innovación de las 720, va como anillo al dedo que el diseño de Takahashi para esta versión se presente con toda una declaración de intenciones: una voluminosa unidad Air con la inscripción "We Make Noise Not Clothes" (Lo nuestro es el impacto, no la ropa). El logotipo de UNDERCOVER aparece en el talón y la puntera, junto con una mediasuela moteada, para representar la perfecta combinación de Takahashi de caos y equilibrio con uno de los diseños más vanguardistas de Nike Air.