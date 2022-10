En 1988 se acuñó uno de los eslóganes más famosos del mundo. Se trataba de una oda al fitness y al coraje que ha inspirado desde entonces a atletas de todo el mundo para que sigan corriendo más rápido, saltando más alto y poniendo a prueba sus límites sean cuales sean los obstáculos que se interpongan en su camino.



Este año es el 30 aniversario del lema.



Para celebrarlo, lanzamos esta edición especial de las Air Max 1 de la colección Just Do It, un diseño que incorpora el eslogan en la fuente tipográfica y los estampados originales de su debut en el 88. Estas zapatillas vienen, además, con un llavero de goma que se inspira en icónico póster lanzado el mismo año.