AIR JORDAN VIII

OVO

157,47 €

Las Air Jordan VIII unen el negro y el oro para OVO. Los revestimientos de piel premium desplazan las zonas claras de ante sombreado. Los toques en color oro del talón y la suela captan toda la atención, al tiempo que el logotipo Jumpman en rojo de la lengüeta aporta el look clásico del ADN Jordan. La presilla del talón y la plantilla añaden otro elemento premium a la colaboración con October's Very Own.