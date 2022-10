224,99 €

En su tercera colaboración retro con la franquicia Jordan, la marca de James Whitner, A Ma Maniére, presenta su lujosa versión de las Air Jordan 2. En su momento, las AJ2 se diseñaron con un estilo más elegante. Estaban hechas en Italia con piel de efecto lagarto, líneas finas y un distintivo diseño sin Swoosh. Sin embargo, durante los 35 años desde el lanzamiento de estas zapatillas, nuestro concepto del lujo se ha ampliado. A Ma Maniére se ha inspirado en el concepto de "Airness", un compromiso con la grandeza y la excelencia para animar a comunidades de todo el mundo y hablar de la importancia de la unidad y la humanidad. Así, ha creado un nuevo lenguaje de diseño que no limita los adornos y que ofrece un look que lleva más allá la elegancia de este modelo.

A Ma Maniére reemplaza la parte superior de piel premium y piel de efecto lagarto de las AJ2 con una capa de ante, combinando toques vintage con un look actual y lujoso. Además, el estampado de lagarto de las originales ahora está presente con efecto texturizado en la mediasuela.

Para realzar este modelo, el potente color Burgundy representa la realeza (en un tono natural en homenaje a His Airness) para crear un profundo y prestigioso contraste de colores. Además, para darle el toque final al look, el logotipo "Maniére" domina el talón de esta colaboración tan especial de las AJ2.

SKU: DO7216-100