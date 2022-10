Al igual que en las anteriores colaboraciones de Nike y LAIKA para "Coraline", "ParaNorman" y "The Boxtrolls", las Air Jordan XV de edición limitada se pondrán a tu disposición únicamente a través de un exclusivo concurso. Para las "Kubo and the Two Strings", el concurso se presentará en el formato BEAST BATTLE (BATALLA DE LAS BESTIAS), un juego de acción online en KuboTheMovie.com, en el que los fans desempeñan el papel de Kubo para poner a prueba sus habilidades frente a la legendaria Moon Beast (Bestia Luna). Solo los 250 jugadores más habilidosos conseguirán un par de estas zapatillas de edición limitada.