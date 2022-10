Chris Paul, el eterno líder de liga en robos y asistencias, brilla en todo momento. Pocos son los que pueden igualar su visión en la cancha, su talento y su espíritu competitivo. No obstante, su ascenso hasta la grandeza no ha sido un camino de rosas. Cuando jugaba en el instituto, el base recibió todo tipo de comentarios. Lo tachaban de ser demasiado bajo o demasiado lento, por ejemplo. Pero él siguió adelante. Con los colores de su instituto y la inscripción "Class of 2003" (promoción del 2003) en la plantilla, las nuevas Air Jordan XII rinden homenaje a la dedicación de CP3 para trabajar cuando nadie lo miraba.