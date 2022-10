Michael Jordan llevó las Air Jordan 12 "Playoffs" que se lanzaron originalmente en 1997 en algunos de los momentos más importantes de la carrera hacia el título de aquella temporada. ¿Te acuerdas de su canasta decisiva en el primer partido de las finales de la NBA? ¿Y de sus 39 puntos que contribuyeron a ganar el campeonato en el sexto partido? Todos estos acontecimientos son parte de la historia de este legendario modelo de Air Jordan 12. El bordado de la presilla del talón, que remata la parte superior de piel abatanada, incorpora un mensaje importante para quienes se ponen este codiciado diseño de la franquicia Jordan: "Quality Inspired By The Greatest Player Ever" (calidad inspirada por el más grande de todos los tiempos).

SKU: CT8013-006