Las zapatillas Air Jordan 11, uno de los modelos de Air Jordan más icónicos y queridos de todos los tiempos, siguieron la pauta de Michael Jordan de conferir un look formal a la cancha al usar charol por primera vez en unas zapatillas de atletismo. Este look moderno para estas campeonas de perfil bajo se inspira en el look de las "Concord" Air Jordan XI que lo empezaron todo en 1995.