250,00 €

En el núcleo del movimiento All For One está la tradición de dar. Las Air Force 1 originales se pasaban de generación en generación. Para rendir homenaje a esta tradición, el cofundador de CLOT, Edison Chem, se ha unido a Nike para crear las Air Force 1 CLOT.



Son tres las dinámicas que inspiran el trío de combinaciones de colores: el crecimiento, el respeto y la generosidad. Este diseño único presenta un tejido con patrón que puede quitarse para revelar un diseño secundario, que representa la idea de una creatividad por descubrir.



Como personaje reconocido de la comunidad creativa de Shanghái, Edison se centra en transmitir conocimiento a la siguiente generación y a animarlos a que descubran sus talentos ocultos.