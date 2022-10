158,99 €

Creadas en colaboración con el genio de la moda urbana Jerry Lorenzo y su marca Fear of God, las Nike Air Fear of God Raid combinan el estilo urbano más elegante con un diseño inspirado en las zapatillas de baloncesto para jugar al aire libre Air Raid de 1993. La parte superior de piel y tela ofrece un look exclusivo y un tacto suave y suntuoso, al tiempo que la tecnología Nike Air proporciona una amortiguación reactiva.