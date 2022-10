308,00 €

Creadas en colaboración con el diseñador Jerry Lorenzo de Fear of Good, las zapatillas de baloncesto Nike Air Fear of God combinan elementos de alto rendimiento con el estilo deportivo de la moda urbana más exclusiva. Como parte de la colección Air Fear of God de Lorenzo, las Air FOG1 vienen listas para la acción con una parte superior de malla y ante, una amortiguación Zoom Air y varios cordones para que cambies de look.