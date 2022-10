350,00 €

Con un diseño creado en colaboración con el diseñador Jerry Lorenzo de Fear of Good, las zapatillas de baloncesto Nike Air Fear of God combinan los elementos de alto rendimiento con el estilo deportivo de la moda urbana más exclusiva. La colección Nike x Fear of God representa la trayectoria completa de cualquier jugador: de las calles a la cancha y del túnel de vestuarios a la rueda de prensa después del partido.