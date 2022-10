The Paris Department forma parte de una serie de eventos celebrados en todo el mundo para rendir homenaje a la creatividad a través del diseño de las Nike Air Max. El objetivo de este día lleno de clases y talleres dirigidos por diseñadores de Nike y amigos de la marca era inspirar a la generación más joven de creadores parisinos.



Los participantes tuvieron la oportunidad de diseñar sus propias Air Max y de visualizar sus ideas in situ gracias a los materiales y a las herramientas que pusimos a su disposición.



En este episodio de Acces All Areas, la ganadora del Paris On Air 2018 Lou Matheron nos cuenta todos los secretos de este evento exclusivo.