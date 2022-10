The Berlin Department es un currículum de diseño: clases y talleres impartidos por diseñadores de NIKE y amistades de la marca. El objetivo de la experiencia NIKE ON AIR es apoyar a la comunidad de jóvenes diseñadores de Berlín. Los participantes escucharon los comentarios del equipo de diseño internacional de Nike y de algunos amigos de la marca. Después, les pusimos a prueba en el taller ON AIR, donde diseñaron y elaboraron sus propios conceptos de zapatillas. Este episodio de Access All Areas te lleva detrás de las cámaras para que descubras en exclusiva el evento en Berlín.