Las Jordan Legacy 312 son, sin lugar a dudas, la creación de un ciudadano de Chicago; unas zapatillas que simbolizan la evolución de la marca y una reverente comprensión del pasado. Como toque final, la etiqueta "Just Don" aparece bordada en la lengüeta en las combinaciones de colores del lanzamiento para representar la profunda relación de Don con las zapatillas, la ciudad y la leyenda de Jordan. "Admito que me emociona pensar en mi conexión con la marca", añade Don. "Solo soy un chaval de Chicago que ahora trabaja con la franquicia Jordan. Me siento honrado. Espero que continúe así mucho tiempo".