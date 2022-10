Cuartas zapatillas de la serie "Colors By". Gino Iannucci completó el squad de Nike Skateboarding original. Aunque todavía no tenemos un logotipo oficial, tenemos la seguridad de contar con un equipo. Todos los miembros recibieron instrucciones sencillas para las zapatillas y Gino no fue una excepción: "siempre me han atraído los colores oscuros, y quería que la parte superior y la inferior fuesen iguales". Solo faltaba añadir unas perforaciones para estar ante las incomparables Dunk del 2002.