Større børn Børn Skolestart

(327)
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sko til større børn
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Nike Air Force 1
Sko til større børn
749,90 kr.
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko til større børn
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Nike Air Max Plus
Sko til større børn
1.099 kr.
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko til større børn
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Nike P-6000
Sko til større børn
679,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort til større børn (piger)
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Nike Sportswear
Skort til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
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Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
599,90 kr.
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Sko til større børn
Genanvendte materialer
Nike Court Borough Low Recraft
Sko til større børn
479,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggers til større børn
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Nike Sportswear Tech Fleece
Joggers til større børn
529,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Langærmet Dri-FIT-top med 1/2 lynlås til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Langærmet Dri-FIT-top med 1/2 lynlås til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Løbesko til vej til større børn
Genanvendte materialer
Nike Vomero 18
Løbesko til vej til større børn
879,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Leggings til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Leggings til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Kortærmet Dri-FIT-løbetrøje til børn
Genanvendte materialer
Nike Miler
Kortærmet Dri-FIT-løbetrøje til børn
239,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-træningsshorts til større børn
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Nike Miler
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
219,90 kr.
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Sko til større børn
Nike Air Max 95 SE
Sko til større børn
1.049 kr.
Nike Mavn
Nike Mavn Langærmet Dri-FIT Fitted-trøje med fuld lynlås til piger
Nike Mavn
Langærmet Dri-FIT Fitted-trøje med fuld lynlås til piger
529,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Maskinstrikket Dri-FIT-tanktop til piger
Genanvendte materialer
Nike MAVN
Maskinstrikket Dri-FIT-tanktop til piger
319,90 kr.
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings med høj talje (til piger)
Nike Mavn
Leggings med høj talje (til piger)
549,90 kr.
Nike Mavn
Nike Mavn Langærmet Dri-FIT-top i rib til piger
Genanvendte materialer
Nike Mavn
Langærmet Dri-FIT-top i rib til piger
329,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT-tracksuit til større børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Dri-FIT-tracksuit til større børn
449,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
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Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Nike
Nike Rygsæk til børn (20 liter)
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Nike
Rygsæk til børn (20 liter)
299,90 kr.
Nike Academy Team
Nike Academy Team Fodboldrygsæk til børn (22 L)
Genanvendte materialer
Nike Academy Team
Fodboldrygsæk til børn (22 L)
239,90 kr.
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike-fodboldhættetrøje til større børn
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Kylian Mbappé Club Fleece
Nike-fodboldhættetrøje til større børn
399,90 kr.
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Vævet Nike-fodboldtracksuit til større børn
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Kylian Mbappé
Vævet Nike-fodboldtracksuit til større børn
649,90 kr.
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Løbesko til større børn
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Nike Flex Runner 4
Løbesko til større børn
379,90 kr.
Nike Alate
Nike Alate Sports-bh til piger
Genanvendte materialer
Nike Alate
Sports-bh til piger
219,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cargobukser til større børn
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Jordan Brooklyn Fleece
Cargobukser til større børn
379,90 kr.
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til store børn
Bestseller
Nike Air Max 270
Sko til store børn
879,90 kr.
Nike Everyday
Nike Everyday Cushioned crewstrømper til børn (6 par)
Bestseller
Nike Everyday
Cushioned crewstrømper til børn (6 par)
149,90 kr.
Nike
Nike Rygsæk til større børn (20 L)
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Bestseller
Nike
Rygsæk til større børn (20 L)
249,90 kr.
Nike Shox TL
Nike Shox TL Sko til større børn
Bestseller
Nike Shox TL
Sko til større børn
1.049 kr.
Nike
Nike Rygsæk til børn (20 L)
Bestseller
Nike
Rygsæk til børn (20 L)
239,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Vævede Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
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Nike Multi
Vævede Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
169,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Kortærmet Dri-FIT-trøje til større børn
Genanvendte materialer
Nike Multi
Kortærmet Dri-FIT-trøje til større børn
189,90 kr.
Frankrig National Team 2026 Stadium Home
Frankrig National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
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Udsolgt
Frankrig National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fodboldjoggers til større børn
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Kylian Mbappé Club Fleece
Fodboldjoggers til større børn
399,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak)
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Nike
Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak)
199,90 kr.
Air Jordan
Air Jordan Rygsæk til større børn (18 L) og frokosttaske (3 L)
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Air Jordan
Rygsæk til større børn (18 L) og frokosttaske (3 L)
449,90 kr.
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
249,90 kr.
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Bukser af polyknit til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Collection
Bukser af polyknit til større børn (drenge)
449,90 kr.
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Oversized Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
Lige landet
Kylian Mbappé Club Fleece
Oversized Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
399,90 kr.
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
599,90 kr.
Jordan
Jordan Air Raid-rygsæk til større børn (17 L)
Jordan
Air Raid-rygsæk til større børn (17 L)
299,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé" Low Top-fodboldstøvler til større børn (græs)
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Low Top-fodboldstøvler til større børn (græs)
1.149 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Løstsiddende bukser med åben kant til børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Løstsiddende bukser med åben kant til børn
299,90 kr.
Nike
Nike Rygsæk til børn (20 liter)
Genanvendte materialer
Nike
Rygsæk til børn (20 liter)
239,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
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Jordan Brooklyn Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
399,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
Lige landet
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike Alate
Nike Alate Sports-bh til piger
Genanvendte materialer
Nike Alate
Sports-bh til piger
219,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Cargobukser til større børn
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Jordan Brooklyn Fleece
Cargobukser til større børn
379,90 kr.
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til store børn
Bestseller
Nike Air Max 270
Sko til store børn
879,90 kr.
Nike Everyday
Nike Everyday Cushioned crewstrømper til børn (6 par)
Bestseller
Nike Everyday
Cushioned crewstrømper til børn (6 par)
149,90 kr.
Nike
Nike Rygsæk til større børn (20 L)
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Bestseller
Nike
Rygsæk til større børn (20 L)
249,90 kr.
Nike Shox TL
Nike Shox TL Sko til større børn
Bestseller
Nike Shox TL
Sko til større børn
1.049 kr.
Nike
Nike Rygsæk til børn (20 L)
Bestseller
Nike
Rygsæk til børn (20 L)
239,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Vævede Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Bestseller
Nike Multi
Vævede Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
169,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Kortærmet Dri-FIT-trøje til større børn
Genanvendte materialer
Nike Multi
Kortærmet Dri-FIT-trøje til større børn
189,90 kr.
Frankrig National Team 2026 Stadium Home
Frankrig National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
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Udsolgt
Frankrig National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fodboldjoggers til større børn
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Kylian Mbappé Club Fleece
Fodboldjoggers til større børn
399,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak)
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Nike
Dri-FIT Everyday-boksershorts i bomuld til større børn (3-pak)
199,90 kr.
Air Jordan
Air Jordan Rygsæk til større børn (18 L) og frokosttaske (3 L)
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Air Jordan
Rygsæk til større børn (18 L) og frokosttaske (3 L)
449,90 kr.
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
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Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
249,90 kr.
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Bukser af polyknit til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Collection
Bukser af polyknit til større børn (drenge)
449,90 kr.
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Oversized Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
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Kylian Mbappé Club Fleece
Oversized Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
399,90 kr.
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
599,90 kr.
Jordan
Jordan Air Raid-rygsæk til større børn (17 L)
Jordan
Air Raid-rygsæk til større børn (17 L)
299,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé" Low Top-fodboldstøvler til større børn (græs)
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Low Top-fodboldstøvler til større børn (græs)
1.149 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Løstsiddende bukser med åben kant til børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Løstsiddende bukser med åben kant til børn
299,90 kr.
Nike
Nike Rygsæk til børn (20 liter)
Genanvendte materialer
Nike
Rygsæk til børn (20 liter)
239,90 kr.
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
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Jordan Brooklyn Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
399,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.