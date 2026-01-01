Find en butik
Hjælp
Ordrestatus
Forsendelse og levering
Returvarer
Kontakt os
Privatlivspolitik
Salgsbetingelser
Brugsvilkår
Send os feedback
Join Us
Log ind
Nyhed
Shop alle nyheder
Bestsellere
Lanceringskalender for SNKRS
Højdepunkter
Jordan: Coldest in the Game
Shox: Rebelsk stil
Nyt inden for fodbold: Attack Pack
Nyhed til fodbold: Vini Jr
Vi introducerer: Nike Mind
Populært
Støttende løbesko
Maratonsko
Sportswear-tøj
Elite fodboldstøvler
Brands
Nike Sportswear
ACG: All Conditions Gear
Jordan
Kobe
NOCTA
Nyheder til mænd
Jordan-favoritter
Sko
Alle sko
Livsstil
Løb
Fodbold
Basketball
Fitness og træning
Skateboarding
Dine sko
Tøj
Alt tøj
Hættetrøjer og sweatshirts
Bukser og tights
Tracksuits
Jakker
Overdele og T-shirts
Shorts
Tilbehør
Sport
Tennis
Golf
Highlights
Nyheder til kvinder
Style efter: De nyeste trends
Tøjpakker til årstiden
Nyhed til fodbold: Alexia Putellas
Bukser
Leggings
Matchende sæt
Sports-bh'er
Yoga
NikeSKIMS
Nyt til børn
Destination for teenagere
Nike x LEGO®-kollektionen
Idræt
Bukser og leggings
Tilbehør
Børn efter alder
Teenagere (13-17 år)
Større børn (7-12 år)
Mindre børn (3-7 år)
Babyer/småbørn (0-3 år)
Nyheder i sport
Nyheder i sport: Luka 5
Fodboldnyheder: Nike Tiempo
Alt inden for løb
Alt inden for fodbold
Alt inden for fitness og træning
Mere sport
Alt inden for sport
NikeSKIMS-guides
Lookbook for NikeSkims
NikeSKIMS-bh-guide
NikeSKIMS-kollektionsguide
Bh'er
Overdele og tanktoppe
Kollektioner
Alle kollektioner
Shine
Matte
Ribbed Seamless
Stretch Knit
Weightless
Shop efter farve
Obsidian
Dark Sepia
Phoenix
Himalayan
Dune
Populære søgeord
Shop