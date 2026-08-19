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Nike Blazer-sko og -træningssko til kvinder

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skatersko
Nike SB Zoom Blazer Mid
Skatersko
699,90 kr.
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Skatersko
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Skatersko
599,90 kr.
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skatersko
Nike SB Zoom Blazer Mid
Skatersko
699,90 kr.

Se Nike Blazers til skating eller hverdagsbrug til kvinder

Vælg mellem low- og mid top Nike Blazers-design til kvinder, der fås i forskellige klassiske farvekombinationer – eller design dit eget unikke look. Nike Blazers, der oprindeligt blev designet til at være en basketballsko og siden adopteret af skaterkulturen, fås nu til kvinder i ruskind, læder eller lærred i et let, tidløst design, som helt sikkert vil vække opmærksomhed. Find det perfekte par, se low- og mid top-design til kvinder eller se Blazer-kollektionen til mænd.