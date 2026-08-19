  1. Sko
    2. /
  2. Nike Air

Kvinder Nike Air Sko

(76)
Nike Air Rift Mesh
Nike Air Rift Mesh Sko til kvinder
+2
Nike Air Rift Mesh
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
1.049 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Lige landet
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Nike Air Force 1 '07 "Florette" Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
879,90 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Løbesko til vej til kvinder
+1
Nike Quest 7
Løbesko til vej til kvinder
599,90 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan Mule SE
Air Jordan Mule SE Mules til kvinder
Air Jordan Mule SE
Mules til kvinder
1.199 kr.
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid
Sko til kvinder
1.049 kr.
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Sko til kvinder
Nike Air Superfly
Sko til kvinder
749,90 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan 1 Low Method of Make
Air Jordan 1 Low Method of Make Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low Method of Make
Sko til kvinder
999,90 kr.
Air Jordan 4 Retro "Pearl Pink and Iced Carmine"
Air Jordan 4 Retro "Pearl Pink and Iced Carmine" Sko til kvinder
Air Jordan 4 Retro "Pearl Pink and Iced Carmine"
Sko til kvinder
1.549 kr.
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Sko til større børn
Nike Air Force 1 LV8
Sko til større børn
799,90 kr.
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Golfsko
Air Jordan 1 Low
Golfsko
1.149 kr.
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Golfsko
Air Jordan Mule
Golfsko
799,90 kr.
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Nike Air Max TL 2.5 Premium Sko til mænd
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Sko til mænd
1.349 kr.
Nike Air Rift "Florette"
Nike Air Rift "Florette" Sko til kvinder
Nike Air Rift "Florette"
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.149 kr.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Rift
Nike Air Rift Sko til kvinder
Nike Air Rift
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan 1 Low Method of Make
Air Jordan 1 Low Method of Make Sko til kvinder
Bestseller
Air Jordan 1 Low Method of Make
Sko til kvinder
1.099 kr.
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Quest 6
Løbesko til vej til kvinder
599,90 kr.
Air Jordan 1 Low G Spiked
Air Jordan 1 Low G Spiked Golfsko
Air Jordan 1 Low G Spiked
Golfsko
1.249 kr.
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til kvinder
Nike Air Max 270
Sko til kvinder
1.199 kr.
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandaler
ACG Air Deschutz+
Sandaler
599,90 kr.
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Løbesko til vej til kvinder
Nike Winflo 12
Løbesko til vej til kvinder
799,90 kr.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sko til mænd
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko til mænd
979,90 kr.
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod Skatersko
Nike Air Max Ishod
Skatersko
799,90 kr.
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Skatersko
Nike SB PS8
Skatersko
879,90 kr.
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Sko til kvinder
Air Jordan 1 Retro High OG
Sko til kvinder
1.349 kr.
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Sko til mænd
Nike Air Max TL 2.5
Sko til mænd
1.349 kr.
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Sko til kvinder
Lige landet
Air Jordan 1 Low
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance" Sko til kvinder
Lige landet
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Sko til kvinder
1.549 kr.
Air Jordan 4 Retro
Air Jordan 4 Retro Sko til kvinder
Air Jordan 4 Retro
Sko til kvinder
1.549 kr.
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Sko til kvinder
Nike Air Superfly
Sko til kvinder
799,90 kr.
Nike Rift 2
Nike Rift 2 Sko til kvinder
Fås i SNKRS
Nike Rift 2
Sko til kvinder
979,90 kr.
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Nike Air Max TL 2.5 Premium Sko til mænd
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Sko til mænd
1.349 kr.
Nike Air Rift "Florette"
Nike Air Rift "Florette" Sko til kvinder
Nike Air Rift "Florette"
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.149 kr.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Rift
Nike Air Rift Sko til kvinder
Nike Air Rift
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan 1 Low Method of Make
Air Jordan 1 Low Method of Make Sko til kvinder
Bestseller
Air Jordan 1 Low Method of Make
Sko til kvinder
1.099 kr.
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Quest 6
Løbesko til vej til kvinder
599,90 kr.
Air Jordan 1 Low G Spiked
Air Jordan 1 Low G Spiked Golfsko
Air Jordan 1 Low G Spiked
Golfsko
1.249 kr.
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til kvinder
Nike Air Max 270
Sko til kvinder
1.199 kr.
ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandaler
ACG Air Deschutz+
Sandaler
599,90 kr.
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Løbesko til vej til kvinder
Nike Winflo 12
Løbesko til vej til kvinder
799,90 kr.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sko til mænd
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sko til mænd
979,90 kr.
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod Skatersko
Nike Air Max Ishod
Skatersko
799,90 kr.
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Skatersko
Nike SB PS8
Skatersko
879,90 kr.
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Sko til kvinder
Air Jordan 1 Retro High OG
Sko til kvinder
1.349 kr.
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Sko til mænd
Nike Air Max TL 2.5
Sko til mænd
1.349 kr.
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Sko til kvinder
Lige landet
Air Jordan 1 Low
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance" Sko til kvinder
Lige landet
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Sko til kvinder
1.549 kr.
Air Jordan 4 Retro
Air Jordan 4 Retro Sko til kvinder
Air Jordan 4 Retro
Sko til kvinder
1.549 kr.
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Sko til kvinder
Nike Air Superfly
Sko til kvinder
799,90 kr.
Nike Rift 2
Nike Rift 2 Sko til kvinder
Fås i SNKRS
Nike Rift 2
Sko til kvinder
979,90 kr.
Tatum 4
Tatum 4 Basketballsko
Tatum 4
Basketballsko
979,90 kr.
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Winflo 12
Løbesko til vej til kvinder
799,90 kr.
Air Jordan 1 Mid SE Edge
Air Jordan 1 Mid SE Edge Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE Edge
Sko til kvinder
1.149 kr.
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Sko til kvinder
Jordan Spizike Low
Sko til kvinder
1.249 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan Mule SE
Air Jordan Mule SE Sko til kvinder
Air Jordan Mule SE
Sko til kvinder
1.199 kr.
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Sko til mænd
Nike SB PS8
Sko til mænd
879,90 kr.
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sko til kvinder
Air Jordan Skyline Low
Sko til kvinder
679,90 kr.
Nike Air Force 1 '07 Mid
Nike Air Force 1 '07 Mid Sko til kvinder
Nike Air Force 1 '07 Mid
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 11 Low "Mother's Day"
Air Jordan 11 Low "Mother's Day" Sko til kvinder
Air Jordan 11 Low "Mother's Day"
Sko til kvinder
1.399 kr.
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sko til kvinder
Air Jordan Skyline Low
Sko til kvinder
749,90 kr.
Nike Air Huarache By You
Nike Air Huarache By You Custom sko til kvinder
Customise
+2
Customise
Nike Air Huarache By You
Custom sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Custom sko til kvinder
Customise
Customise
Nike Air Force 1 Low By You
Custom sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Custom sko til kvinder
Customise
Customise
Nike Air Force 1 Mid By You
Custom sko til kvinder
1.199 kr.
Nike Air Presto By You
Nike Air Presto By You Custom sko til kvinder
Customise
Customise
Nike Air Presto By You
Custom sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Custom sko til kvinder
Customise
Customise
Nike Air Force 1 High By You
Custom sko til kvinder
1.249 kr.
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Max 270
Sko til kvinder
29% rabat
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
26% rabat
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
26% rabat
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
28% rabat
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
28% rabat
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid
Sko til kvinder
28% rabat
Air Jordan 6 Retro Low
Air Jordan 6 Retro Low Sko til kvinder
Air Jordan 6 Retro Low
Sko til kvinder
26% rabat
Tatum 4
Tatum 4 Basketballsko
Tatum 4
Basketballsko
979,90 kr.
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Winflo 12
Løbesko til vej til kvinder
799,90 kr.
Air Jordan 1 Mid SE Edge
Air Jordan 1 Mid SE Edge Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE Edge
Sko til kvinder
1.149 kr.
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Sko til kvinder
Jordan Spizike Low
Sko til kvinder
1.249 kr.
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
1.049 kr.
Air Jordan Mule SE
Air Jordan Mule SE Sko til kvinder
Air Jordan Mule SE
Sko til kvinder
1.199 kr.
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Sko til mænd
Nike SB PS8
Sko til mænd
879,90 kr.
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sko til kvinder
Air Jordan Skyline Low
Sko til kvinder
679,90 kr.
Nike Air Force 1 '07 Mid
Nike Air Force 1 '07 Mid Sko til kvinder
Nike Air Force 1 '07 Mid
Sko til kvinder
979,90 kr.
Air Jordan 11 Low "Mother's Day"
Air Jordan 11 Low "Mother's Day" Sko til kvinder
Air Jordan 11 Low "Mother's Day"
Sko til kvinder
1.399 kr.
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sko til kvinder
Air Jordan Skyline Low
Sko til kvinder
749,90 kr.
Nike Air Huarache By You
Nike Air Huarache By You Custom sko til kvinder
Customise
+2
Customise
Nike Air Huarache By You
Custom sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Custom sko til kvinder
Customise
Customise
Nike Air Force 1 Low By You
Custom sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 Mid By You
Nike Air Force 1 Mid By You Custom sko til kvinder
Customise
Customise
Nike Air Force 1 Mid By You
Custom sko til kvinder
1.199 kr.
Nike Air Presto By You
Nike Air Presto By You Custom sko til kvinder
Customise
Customise
Nike Air Presto By You
Custom sko til kvinder
1.149 kr.
Nike Air Force 1 High By You
Nike Air Force 1 High By You Custom sko til kvinder
Customise
Customise
Nike Air Force 1 High By You
Custom sko til kvinder
1.249 kr.
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko til kvinder
Bestseller
Nike Air Max 270
Sko til kvinder
29% rabat
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
26% rabat
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
26% rabat
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Low SE
Sko til kvinder
28% rabat
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid SE
Sko til kvinder
28% rabat
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Sko til kvinder
Air Jordan 1 Mid
Sko til kvinder
28% rabat
Air Jordan 6 Retro Low
Air Jordan 6 Retro Low Sko til kvinder
Air Jordan 6 Retro Low
Sko til kvinder
26% rabat