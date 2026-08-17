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(725)
Nike Club Rules
Nike Club Rules Langærmet Oxford-overdel til mænd
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Nike Club Rules
Langærmet Oxford-overdel til mænd
749,90 kr.
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Tennisbukser til mænd
NikeCourt Heritage
Tennisbukser til mænd
479,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort til større børn (piger)
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Nike Sportswear
Skort til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
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Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
599,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Joggers i fleece til mænd
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Nike Tech
Joggers i fleece til mænd
749,90 kr.
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
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Nike Tech
Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
879,90 kr.
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Løstsiddende Therma-FIT-dynejakke til mænd
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Nike Sportswear PrimaLoft®
Løstsiddende Therma-FIT-dynejakke til mænd
1.149 kr.
Nike Studio Fleece i medium vægt
Nike Studio Fleece i medium vægt Oversized hættetrøje med lynlås til kvinder
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Nike Studio Fleece i medium vægt
Oversized hættetrøje med lynlås til kvinder
529,90 kr.
Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet
Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet Oversized sweatshirt med rund hals til kvinder
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Nike Studio Fleece i mellemkraftig kvalitet
Oversized sweatshirt med rund hals til kvinder
449,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med høj talje til kvinder
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Nike Flow
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
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Nike Swift
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
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Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt til mænd
Nike Sportswear Club
T-shirt til mænd
189,90 kr.
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-shirt til mænd
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Nike Dri-FIT
Fitness-T-shirt til mænd
239,90 kr.
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Tennispolo til mænd
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NikeCourt Dri-FIT
Tennispolo til mænd
329,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-2-i-1-shorts (18 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-2-i-1-shorts (18 cm) til mænd
529,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
449,90 kr.
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Lette ankelstrømper med opdelt tå
Nike Everyday Plus "Rift"
Lette ankelstrømper med opdelt tå
119,90 kr.
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Lette crewstrømper med opdelt tå (1 par)
Nike Everyday Plus "Rift"
Lette crewstrømper med opdelt tå (1 par)
119,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
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Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
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Nike One Seamless Front
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
379,90 kr.
Nike Indy med kraftig støtte
Nike Indy med kraftig støtte Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
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Nike Indy med kraftig støtte
Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
399,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
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Nike One
Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike One
Nike One Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
379,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Nike Pro Seamless
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
399,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
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Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift 7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
679,90 kr.
Nike Windrunner
Nike Windrunner Oversized denimjakke til kvinder
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Nike Windrunner
Oversized denimjakke til kvinder
949,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
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Nike One Classic
Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
249,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-tanktop til kvinder
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Nike One Classic
Dri-FIT-tanktop til kvinder
219,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggers til større børn
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Nike Sportswear Tech Fleece
Joggers til større børn
529,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Langærmet Dri-FIT-top med 1/2 lynlås til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Langærmet Dri-FIT-top med 1/2 lynlås til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Leggings til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Leggings til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Kortærmet Dri-FIT-løbetrøje til børn
Genanvendte materialer
Nike Miler
Kortærmet Dri-FIT-løbetrøje til børn
239,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-træningsshorts til større børn
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Nike Miler
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
219,90 kr.
Nike Mavn
Nike Mavn Langærmet Dri-FIT Fitted-trøje med fuld lynlås til piger
Nike Mavn
Langærmet Dri-FIT Fitted-trøje med fuld lynlås til piger
529,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Maskinstrikket Dri-FIT-tanktop til piger
Genanvendte materialer
Nike MAVN
Maskinstrikket Dri-FIT-tanktop til piger
319,90 kr.
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings med høj talje (til piger)
Nike Mavn
Leggings med høj talje (til piger)
549,90 kr.
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Ankeltræningsstrømper (3 par)
Nike Everyday Lightweight
Ankeltræningsstrømper (3 par)
119,90 kr.
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med indershorts til mænd
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Nike Stride
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med indershorts til mænd
399,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight No-Show-træningsstrømper (6 par)
Nike Everyday Lightweight
No-Show-træningsstrømper (6 par)
169,90 kr.
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
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Nike One Relaxed
Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
249,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
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Nike One
Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike One
Nike One Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
379,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Nike Pro Seamless
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
399,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
Bestseller
Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift 7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
679,90 kr.
Nike Windrunner
Nike Windrunner Oversized denimjakke til kvinder
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Nike Windrunner
Oversized denimjakke til kvinder
949,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
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Nike One Classic
Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
249,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-tanktop til kvinder
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Nike One Classic
Dri-FIT-tanktop til kvinder
219,90 kr.
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggers til større børn
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Nike Sportswear Tech Fleece
Joggers til større børn
529,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Langærmet Dri-FIT-top med 1/2 lynlås til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Langærmet Dri-FIT-top med 1/2 lynlås til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Leggings til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Leggings til større børn (piger)
329,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Kortærmet Dri-FIT-løbetrøje til børn
Genanvendte materialer
Nike Miler
Kortærmet Dri-FIT-løbetrøje til børn
239,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-træningsshorts til større børn
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Nike Miler
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
219,90 kr.
Nike Mavn
Nike Mavn Langærmet Dri-FIT Fitted-trøje med fuld lynlås til piger
Nike Mavn
Langærmet Dri-FIT Fitted-trøje med fuld lynlås til piger
529,90 kr.
Nike MAVN
Nike MAVN Maskinstrikket Dri-FIT-tanktop til piger
Genanvendte materialer
Nike MAVN
Maskinstrikket Dri-FIT-tanktop til piger
319,90 kr.
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings med høj talje (til piger)
Nike Mavn
Leggings med høj talje (til piger)
549,90 kr.
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Ankeltræningsstrømper (3 par)
Nike Everyday Lightweight
Ankeltræningsstrømper (3 par)
119,90 kr.
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med indershorts til mænd
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Nike Stride
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med indershorts til mænd
399,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight No-Show-træningsstrømper (6 par)
Nike Everyday Lightweight
No-Show-træningsstrømper (6 par)
169,90 kr.
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
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Nike One Relaxed
Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
249,90 kr.