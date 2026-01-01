Tottenham Hotspur Club Fleece Nike Football-joggers til større børn (drenge)

Tottenham Hotspur Club Fleece
Nike-fodboldjoggers til større børn (drenge)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse Tottenham Hotspur-joggingbukser er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: II3965-451
Tottenham Hotspur Club Fleece
Disse Tottenham Hotspur-joggingbukser er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommeposer: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: II3965-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 138 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Tottenham Hotspur Club Fleece