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Tottenham Hotspur Club Fleece Nike Football-joggers til større børn (drenge) - Obsidian/hvid

Tottenham Hotspur Club Fleece

Nike-fodboldjoggers til større børn (drenge)

329,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Disse Tottenham Hotspur-joggingbukser er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: II3965-451

Tottenham Hotspur Club Fleece

329,90 kr.

Disse Tottenham Hotspur-joggingbukser er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommeposer: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: II3965-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 138 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Tottenham Hotspur Club Fleece Nike Football-joggers til større børn (drenge)

    Tottenham Hotspur Club Fleece

    329,90 kr.

    Fuldend looket