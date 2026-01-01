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Tottenham Hotspur City Side Nike Soccer-hættetrøje i fleece med lynlås i fuld længde til mænd - Obsidian/Light Blue/hvid

Tottenham Hotspur City Side

Nike Soccer-hættetrøje i fleece med lynlås i fuld længde til mænd

679,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Denne Tottenham Hotspur-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden. Standardpasformen føles afslappet i hele kroppen.


  • Vist farve: Obsidian/Light Blue/hvid
  • Stylenr.: IO3472-451

Tottenham Hotspur City Side

679,90 kr.

Denne Tottenham Hotspur-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden. Standardpasformen føles afslappet i hele kroppen.

Produktoplysninger

  • Hætte med snoretræk
  • Adskilt lommepose
  • Ribkant og -manchetter
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Paneler: 100 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/Light Blue/hvid
  • Stylenr.: IO3472-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Tottenham Hotspur City Side Nike Soccer-hættetrøje i fleece med lynlås i fuld længde til mænd

    Tottenham Hotspur City Side

    679,90 kr.

    Fuldend looket