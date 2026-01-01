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Paris Saint-Germain Air Nike Football-Hoodie til større børn - Cargo Khaki/sort

Paris Saint-Germain Air

Nike Football-hættetrøje til større børn

479,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

En afdæmpet måde at repræsentere Paris Saint-Germain på. Denne hættetrøje har et minimalistisk, nedtonet design og er fremstillet i blød, bomuld af french terry, der giver letvægtsvarme.


  • Vist farve: Cargo Khaki/sort
  • Stylenr.: HM3665-325

Paris Saint-Germain Air

479,90 kr.

En afdæmpet måde at repræsentere Paris Saint-Germain på. Denne hættetrøje har et minimalistisk, nedtonet design og er fremstillet i blød, bomuld af french terry, der giver letvægtsvarme.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 100 % bomuld. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Cargo Khaki/sort
  • Stylenr.: HM3665-325

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 152 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

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    Paris Saint-Germain Air Nike Football-Hoodie til større børn

    Paris Saint-Germain Air

    479,90 kr.

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