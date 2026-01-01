Paris Saint-Germain Air Nike Football-Hoodie til større børn

billede 1 af 5
Paris Saint-Germain Air
Nike Football-hættetrøje til større børn
479,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
En afdæmpet måde at repræsentere Paris Saint-Germain på. Denne hættetrøje har et minimalistisk, nedtonet design og er fremstillet i blød, bomuld af french terry, der giver letvægtsvarme.
- Vist farve: Cargo Khaki/sort
- Stylenr.: HM3665-325
Paris Saint-Germain Air
479,90 kr.
En afdæmpet måde at repræsentere Paris Saint-Germain på. Denne hættetrøje har et minimalistisk, nedtonet design og er fremstillet i blød, bomuld af french terry, der giver letvægtsvarme.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % bomuld. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Cargo Khaki/sort
- Stylenr.: HM3665-325
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 152 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Paris Saint-Germain Air.
Paris Saint-Germain Air
479,90 kr.