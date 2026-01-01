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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje med lange ærmer til mænd - sort/Smoke Grey/hvid

Genanvendte materialer

Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper

Langærmet Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn

649,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Klæd dig på som dit yndlingsholds målmand i denne Paris Saint-Germain-spillertrøje i et replikadesign. Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.


  • Vist farve: sort/Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: HJ5267-010

Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper

649,90 kr.

Klæd dig på som dit yndlingsholds målmand i denne Paris Saint-Germain-spillertrøje i et replikadesign. Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Replikadesignet har detaljer, der er baseret på det, holdet har på.

Produktoplysninger

  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: HJ5267-010

Størrelse og pasform

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje med lange ærmer til mænd

    Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper

    649,90 kr.

    Flere oplysninger

      Hvis dette produkt er tilpasset, kan bestillingen ikke annulleres efter 15 minutter og kan ikke returneres, medmindre artiklen er defekt.

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